Das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (ab 20 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) ist für Borussia Mönchengladbach ein absolutes Highlight-Spiel.

Mit einem Sieg könnten die favorisierten Fohlen das erste Pokalfinale seit 1995 perfekt machen - und sich damit eine weitere große Möglichkeit offen halten, sich für die kommende Europapokal-Saison zu qualifizieren.

Kein Wunder, dass die Gladbacher Ultras sich für diese Partie etwas Besonderes ausgedacht hatten: Mit einer riesigen Choreo sollte Lars Stindl und Co. eine zusätzliche Portion Extramotivation mit auf den Weg gegeben werden - bis die Putzkolonne im Borussia-Park sämtliche Pläne durchkreuzte.

Knapp 3000 Quadratmeter große Fahne zerstört

Wie die Ultrabewegung "Sottocultura" am Dienstagmorgen auf blog1900.de und ihrer Facebook-Seite erklärte, habe am Montag der Reinigungsdienst "die knapp 3.000 qm große und viele tausend Euro teure Blockfahne [...] so irreparabel beschädigt, dass die Durchführung der Choreo unter keinen Umständen mehr möglich war".

Die Gruppierung beklagte: "Damit ist einmal mehr nicht nur sehr viel ehrenamtliche Arbeit und Geld, sowie der würdige Rahmen für dieses Halbfinale verloren." Der Vorfall reihe sich zudem "in eine Reihe von Ereignissen ein, die uns in Bezug auf unseren Verein vieles grundsätzlich hinterfragen lässt".

"Sottocultura" kündigte daher Konsequenzen an, über die die Kurve im Rahmen der Partie gegen Frankfurt informiert werden solle.

Abschließend aber hieß es in der Erklärung kämpferisch: "Nichtsdestotrotz: Alles auf Sieg! Wir fahren nach Berlin!"