Auch kurz vor Beginn des DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (JETZT im LIVETICKER) hat Thomas Tuchel seine Zukunft offen gelassen.

Auf die Frage, ob die Partie sein letztes Spiel als Trainer von Borussia Dortmund sei, antwortetet er in der ARD: "Ich denke persönlich nicht, kann es ihnen aber nicht sagen. Ich bin auch nur Arbeitnehmer, es ist eine Ehre, bei diesem Klub Trainer zu sein.“

Auch auf seine Meinungsverschiedenheiten mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wollte Tuchel nicht näher eingehen und verwies auf das nächste Woche geplante Gespräch mit den Vereinsbossen.

"Das klären wir nach der Saison in Ruhe. In keinem Verein ist jemand größer als das Trikot, das hat Matthias Sammer schon gesagt und ich bin der Erste, der das unterschreibt. Vielleicht sind die Dinge auch gar nicht so groß wie sie scheinen."

Tuchel hat noch einen Vertrag bis Juni 2018 bei den Schwarz-Gelben, eine Trennung zum Saisonende gilt aber als wahrscheinlich. Favorit auf die Nachfolge soll Lucien Favre sein, der aber noch beim OGC Nizza unter Vertrag steht.