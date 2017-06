Die erste Runde im DFB-Pokal hat bereits vor der Austragung eine besondere Geschichte zu bieten.

Beim Spiel des Regionalliga-Aufsteigers Germania Halberstadt gegen den SC Freiburg kommt es zum Duell Vater gegen Sohn: Halberstadt-Trainer Andreas Petersen trifft auf seinen Filius Nils, der beim SC Freiburg auf Torejagd geht.

"Es gibt Sachen, die gibt es gar nicht", schrieb Nils Petersen auf seiner Facebook-Seite. "Gegen Papa im Pokal - Wahnsinn! Wir freuen uns drauf!"

Und Halberstadts Vorstand Christian Mokosch verriet im Rahmen der Auslosung in der ARD: "Der Trainer hatte es sich gestern noch mal gewünscht. Wir sind in diesem Jahr aufgestiegen und in der ersten Runde im DFB-Pokal und das sollte einfach so sein."

Die Spiele der ersten Pokalrunde finden zwischen dem 11. und 14. August statt.