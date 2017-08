Hannover 96 hat das erste Pflichtspiel der Saison nach Anlaufschwierigkeiten gewonnen und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt Selbstvertrauen getankt.

Der Aufsteiger siegte in der 1. Runde des DFB-Pokals 6:2 (1:1) beim Fußball-Regionalligisten Bonner SC.

Was die Zuschauer in der 74. Minute zu sehen bekamen, war Extraklasse. Allerdings nicht vom Favoriten.

Der Bonner Nico Perrey zeigte seine Klasse mit einem sehenswerten Hackentor. Der Ball wurde von halbrechts wunderschön in die Mitte geschlagen und Perrey fackelte gar nicht lange, hielt seinen Fuß genau im richtigen Moment hin und der Ball segelte herrlich links oben ins Netz.

Das war wirklich ein Tor zum mit der Zunge schnalzen. Der Underdog spielte also nicht nur im Look vom FC Barcelona, sondern zeigte in dieser Situation auch spanische Finesse.