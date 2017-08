RB Leipzig hat knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Start gegen Schalke 04 (Samstag, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) die Pflichtaufgabe im DFB-Pokal dank einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang letztlich souverän gemeistert.

Der Vizemeister setzte sich in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Sechstligist Sportfreunde Dorfmerkingen 5:0 (1:0) durch, von der Spielfreude der letzten Saison war beim Team von Trainer Ralph Hasenhüttl aber vor allem im ersten Durchgang wenig zu sehen.

Alles zur 1. Runde im DFB-Pokal im Volkswagen Pokalfieber, Dienstag ab 18.30 Uhr im TV auf SPORT1

Leipzig glänzt nur in Halbzeit zwei

Vor 10.460 Zuschauern in der Ostalb-Arena des Drittligisten VfR Aalen, einst Station von Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl, gingen die Gäste durch Marcel Sabitzer in Führung (4.), spielten gegen die respektlosen Amateure dann aber unkonzentriert und pomadig (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen). Nationalspieler Timo Werner scheiterte zudem in der 24. Minute mit einem Foulelfmeter an Sportfreunde-Keeper Christian Zech, so dass es mit einer nur knappen Führung in die Pause ging.

In jener richtete Hasenhüttl offenbar dann aber die richtigen Worte an sein Team: nur knapp 120 Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte Sabitzer mit einem satten Distanzschuss aus knapp 20 Metern auf 2:0 (47.). Neun Minuten später durfte Werner dann aus dem Spiel heraus doch noch jubeln (56.), ehe Yussuf Poulsen (59./Foulelfmeter) und der zuletzt wechselwillige Naby Keita (65.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten.

Die Dorfmerkinger hatten es zuvor einmal in die 1. Runde des DFB-Pokals geschafft, dort unterlagen sie 1998 den Stuttgarter Kickers mit 0:3. Gegen jene Kickers, nunmehr Regionalligist, qualifizierte sich der Dorfklub im Mai durch ein 3:1 im Finale des WFV-Pokals zum zweiten Mal für die 1. Hauptrunde.

Wolfsburg mit Magerkost weiter

Deutlich mehr Mühe als Leipzig hatte der VfL Wolfsburg, der bei Eintracht Norderstedt aus der Regionalliga Nord nur zu einem knappen 1:0-Erfolg kam und dabei eine über weite Strecken enttäuschende Vorstellung ablieferte. Das Kopfballtor von Neuzugang Camacho nach genau einer Stunde war für das Team von Trainer Andries Jonker dabei der einzige Lichtblick. John-Anthony Brooks, im Sommer für knapp 20 Millionen Euro von Hertha BSC zu den Niedersachsen gewechselt, musste kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden.

Fürth ohne Mühe, Sandhausen fliegt raus

Ebenfalls in Runde zwei steht Zweitligist SpVgg Greuther Fürth.

Die Mannschaft von Trainer Janos Radoki kam nach zwei Niederlagen in der Liga beim Fünftligisten SV Morlautern zu einem souveränen 5:0 (2:0). Neuzugang Philipp Hofmann (16./18.) hatte die Gäste vor 2800 Zuschauern in Pirmasens mit einem Doppelpack früh auf die Siegerstraße gebracht, David Raum (59.), Serdar Dursun (85.) und Sebastian Ernst (86.) erzielten die Treffer in der zweiten Halbzeit.

Bereits beendet ist die Pokal-Saison dagegen für Fürths Ligakonkurrenten Sandhausen. Die Badener mussten sich trotz Halbzeitführung Regionalligist Schweinfurt 05 mit 1:2 geschlagen geben. Beim Siegtreffer der Franken durch Steffen Krautschneider sah SVS-Keeper Marco Knaller alles andere als gut aus (Spielplan und Ergebnisse der 1. DFB-Pokal-Runde im Überblick).

Der Österreicher trat bei einem eigentlich harmlosen Rückpass derart unglücklich über den Ball, dass der Regionalligist in der Folge nur noch einschieben musste.