16 Mannschaften kämpfen noch im DFB-Pokal um den Einzug ins Achtelfinale. Am Sonntag (18 Uhr im LIVETICKER) werden die Partien ausgelost.

Nach dem spektakulären Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wird mit Spannung erwartet, wer als nächstes die Münchner zieht. Welches Los erwischt der BVB?

Im Rahmen der ARD-Sportschau leitet DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg lost die Begegnungen aus.

Die Achtelfinals werden am 19. und 20. Dezember 2017 ausgetragen. Das Finale findet schließlich am 19. Mai 2018 in Berlin statt.

Das sind die 16 Mannschaften im Achtelfinale:

1. FC Heidenheim, 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, FC Ingolstadt, FC Schalke 04, SC Freiburg, SC Paderborn, SV Werder Bremen, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg

So können Sie die Auslosung LIVE sehen:

Im TV: ARD

Im Stream: ARD

Im Liveticker: SPORT1