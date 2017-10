Der 1. FC Köln muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Claudio Pizarro verzichten.

Der 39 Jahre alte Peruaner hatte sich vor dem Kellerduell der Bundesliga gegen Werder Bremen (0:0) am Sonntag am rechten Oberschenkel verletzt. Zwei Tage vor der Pokalpartie bei Hertha BSC am Mittwoch (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) trainierte Pizarro am Geißbockheim individuell, Trainer Peter Stöger schloss einen Einsatz des Stürmers aus.

Dem Bundesligaschlusslicht fehlten am Montag im Mannschaftstraining neben Pizarro auch Kapitän Matthias Lehmann, Nationalspieler Jonas Hector, Marco Höger, Jhon Cordoba, Marcel Risse und Nikolas Nartey. Zudem pausierte Konstantin Rausch wegen eines grippalen Infekts. Alle angeschlagenen Spieler werden dem FC aller Voraussicht nach in Berlin fehlen.