Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg lost am Sonntag (18.00 Uhr) in der ARD-Sportschau die Achtelfinalbegegnungen im DFB-Pokal aus.

Die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund leitet DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Moderatorin der Livesendung ist Julia Scharf.

Achtelfinals kurz vor Weihnachten

Das Achtelfinale findet kurz vor Weihnachten am 19. und 20. Dezember statt, das Endspiel in Berlin am 19. Mai 2018.

Ebenfalls am Sonntag werden die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals der Frauen ausgelost. Diese werden am 3. Dezember ausgetragen.