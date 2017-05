Fünf Bundesligaprofis stehen im 21-köpfigen Kader des DFB für die U20-WM in Südkorea (20. Mai bis 11. Juni).

Suat Serdar (FSV Mainz 05), Philipp Ochs (1899 Hoffenheim), Jannes Horn (VfL Wolfsburg), Maximilian Mittelstädt und Jordan Torunarigha (beide Hertha BSC) führen die Auswahl von DFB-Trainer Guido Streichsbier an.

Da die Endrunde am letzten Bundesliga-Spieltag beginnt, muss Streichsbier auf einige Spieler verzichten, die von ihren Klubs wegen der tabellarischen Situation oder einer möglichen Teilnahme an Relegationsspielen nicht freigestellt wurden.

Anreise in mehreren Gruppen

Die Abreise der DFB-Junioren wird aufgrund des engen Terminplans in mehreren Gruppen organisiert. Zehn Spieler fliegen am Sonntagabend von Frankfurt/Main nach Südkorea.

Fünf Spieler nehmen den Flug am Montagabend. Bei sechs weiteren Spielern ist der Zeitpunkt der Anreise nach Südkorea noch unklar, da es bei den entsprechenden Vereinen in den letzten Bundesliga-Spieltagen noch um die sportliche Zukunft in der kommenden Saison geht.

"Aufgrund der sportlichen Situation ist es vielen Vereinen zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, ihre Spieler abzustellen", sagte Streichsbier: "Wir reisen zunächst mit einem reduzierten Kader nach Südkorea und hoffen, dass die übrigen Spieler schnellstmöglich nachkommen, um frühzeitig in das Turnier einsteigen zu können."

In der Gruppenphase der WM trifft die deutsche Auswahl zunächst in Daejeon auf Venezuela (20. Mai, 7.00 Uhr MESZ) und Mexiko (23. Mai, 13.00 Uhr MESZ), bevor das Team nach Jeju weiterreist, um das letzte Gruppenspiel gegen Vanuatu zu bestreiten (26. Mai, 10.00 Uhr MESZ).

Der deutsche Kader im Überblick:

Tor: Svend Brodersen (FC St. Pauli), Moritz Nicolas (Borussia Mönchengladbach), Dominik Reimann (Borussia Dortmund)

Abwehr: Frederic Ananou (Roda Kerkrade), Matthias Bader (Karlsruher SC), Benedikt Gimber (Karlsruher SC), Jannes Horn (VfL Wolfsburg), Phil Neumann (Schalke 04), Dominik Schad (SpVgg Greuther Fürth), Jordan Torunarigha (Hertha BSC)

Mittelfeld: Kentu Malcolm Badu (VfL Wolfsburg), Amara Conde (VfL Wolfsburg), Gino Fechner (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC), Florian Neuhaus (1860 München), Philipp Ochs (1899 Hoffenheim), Suat Serdar (FSV Mainz 05)

Angriff: Jonas Arweiler (Borussia Dortmund), Emmanuel Iyoha (Fortuna Düsseldorf), Törless Knöll (Hamburger SV), Fabian Reese (Karlsruher SC)