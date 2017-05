Die deutsche U17-Nationalmannschaft will nach dem Traumstart in die Europameisterschaft in Kroatien einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen.

Im zweiten Gruppenspiel geht es für die DFB-Junioren gegen Serbien (um 12 Uhr im LIVETICKER), das wie Deutschland in seinem Auftaktspiel erfolgreich war. Das DFB-Team hatte gegen Bosnien und Herzegowina einen 5:0- Kantersieg gefeiert und sich an die Spitze der Gruppe C gesetzt.

Serbien war gegen Irland erfolgreich (1:0), die ersten beiden Teams ziehen in die nächste Runde ein.

Vor dem zweiten Spiel richten sich die Augen wieder auf Deutschlands Sturm-Talent Jann-Fiete Arp. Der Youngster vom Hamburger SV erzielte im Auftaktspiel einen lupenreinen Hattrick in nur 13 Minuten. Nie war ein Spieler bei einer U17-EM schneller.

Mit einer ähnlich starken Leistung würde Deutschland der Runde der letzten Acht deutlich näher kommen.