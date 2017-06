Im Rahmen des Testspiels haben Dänemark und Deutschland ein Zeichen gegen Homophobie gesetzt.

Beim 1:1-Unentschieden trugen die Spielführer beider Mannschaften eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Auch die Eckfahnen waren regenbogenfarben.

Die Aktion ist Teil einer Initiative des dänischen Fußball-Verbands gegen Homophobie. Der Verband will so gegen schwulenfeindliche Gesänge in den Stadien vorgehen und das Verhalten in den Umkleidekabinen, auf dem Spielfeld und den Fankurven verbessern.