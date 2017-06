Nationalspieler Timo Werner ist zur Nationalmannschaft nach Herzogenaurach nachgereist. Die Ankunft des Stürmers von RB Leipzig bestätigte der DFB. "Ich bin spielbereit", sagte der Stürmer von RB Leipzig mit Blick auf die Begegnung in der WM-Qualifikation mit San Marino am Samstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Nürnberg.

Werner gehört zum Aufgebot für Confed Cup

Der 21-Jährige hatte seine Teilnahme am Länderspiel in Kopenhagen gegen Dänemark (1:1) wegen Magen-Darm-Problemen abgesagt. Werner gehört zum 22-köpfigen deutschen Kader, der den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) bestreiten wird.