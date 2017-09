Wieder der linke Mittelfuß, wieder eine monatelange Pause: Manuel Neuer ist vom Pech verfolgt.

Neuer wurde wegen seines am am Montag erlittenen Haarrisses im linken Mittelfuß bereits operiert. Die Hinrunde ist für den Kapitän des FC Bayern und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beendet - ein Schock für den Rekordmeister und die DFB-Elf in der WM-Saison.

Neuer hat bereits viele Genesungswünsche und Aufmunterungen aus aller Welt erhalten.

SPORT1 fasst die Reaktionen zusammen:

Joachim Löw: "Mir tut es wahnsinnig leid für Manuel, das ist ein natürlich ein Rückschlag für ihn. Manuel hat die Persönlichkeit, Disziplin und den Willen - er wird alles daran setzen, genauso stark wieder zurückzukommen. Medizinisch ist er in besten Händen, er weiß, dass er von uns genauso wie vom FC Bayern jede Unterstützung bekommt, die er braucht."sagte Löw in einer offiziellen Stellungnahme des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Oliver Bierhoff: "Wir alle von der Nationalmannschaft wünschen unserem Kapitän jetzt die Zeit, sich ganz in Ruhe und ohne Druck auszukurieren, da geht es jetzt nicht um die eine oder andere Woche früher oder später."

Andreas Köpke: "Man hat ja gesehen, wie motiviert Manu war, nach der Pause unbedingt wieder Rhythmus aufzunehmen. Das ist ein bitterer Rückschlag für ihn und den FC Bayern. Wir wünschen Manu nun alles Gute. Ich bin ganz sicher, dass wir ihn nach seiner Genesung in gewohnter Stärke beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft wiedersehen werden."