Die deutsche U17-Nationalmannschaft muss bei der WM in Indien nach einer enttäuschenden Vorstellung um den Achtelfinaleinzug bangen.

Das Team von Trainer Christian Wück unterlag dem Iran völlig verdient mit 0:4 (0:2) und steht vor dem letzten Gruppenspiel gegen Guinea am Freitag (13.30 Uhr) unter Druck.

"Wir haben heute kein gutes Spiel abgeliefert und in vielen Situationen unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Meine Spieler konnten nicht das abrufen, was sie eigentlich leisten können", sagte Trainer Wück nach der Partie.

"Jeder unserer jungen Spieler wird in seiner Karriere noch solche Niederlagen erleben - nun müssen wir damit richtig umgehen, um im entscheidenden Spiel am Freitag gegen Guinea mit all unseren Qualitäten wieder zu gewinnen. Das ist die Aufgabe, der wir uns gemeinsam stellen werden."

Vor etwa 5000 Zuschauen in Margao zeigte die deutsche Mannschaft besonders vor der Pause eine schwache Leistung und hatte Glück, nach zwei Toren von Younes Delfi (6./42.) nur mit 0:2 in Rückstand zu liegen.

DFB-Team in allen Belangen unterlegen

Auch nach dem Seitenwechsel war das DFB-Team in allen Belangen unterlegen, Allahyar Sayyad (49.) und Vahid Namdari (75.) erhöhten für die wendigen und spielfreudigen Iraner.

Während der Iran mit sechs Punkten den Achtelfinaleinzug sicher hat, liegt das DFB-Team dank des 2:1-Sieges gegen Costa Rica zum Auftakt mit drei Punkten auf Rang zwei. In die K.o.-Runde ziehen sowohl die Erst- und Zweitplatzierten der sechs Gruppen als auch die vier besten Gruppendritten ein.