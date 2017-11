Confed-Cup-Gewinner Amin Younes verpasst die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in England und gegen Frankreich.

Der Offensivspieler vom Europa-League-Finalisten Ajax Amsterdam musste seine Teilnahme an den Duellen in London am Freitag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) bzw. in Köln am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) wegen Kniebeschwerden absagen.

Der 24-Jährige lässt sich in den Niederlanden behandeln. Bundestrainer Löw verzichtet auf eine Nachnominierung, sein Aufgebot für die beiden Klassiker umfasst damit noch 24 Spieler.