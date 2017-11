Die deutsche Nationalmannschaft hat vor dem Länderspiel gegen Frankreich in Köln unangemeldeten Besuch bekommen.

Kontrolleure der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) nahmen von vier Spielern am Sonntagabend im Teamhotel Urinproben, zwei von ihnen wurde zudem Blut abgenommen.

Weltmeister Deutschland trifft am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zum Jahresabschluss auf die Franzosen. Am vergangenen Freitag war die seit 20 Spielen ungeschlagene DFB-Auswahl in England zu einem 0:0 gekommen.