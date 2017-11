Nach der makellosen WM-Qualifikation warten auf die deutsche Nationalmannschaft nun die Topgegner. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft am Freitag im Klassiker im Wembley-Stadion auf England. Vier Tage später kommt es in Köln zur EM-Revanche gegen Frankreich.

Der Start ins WM-Jahr 2018 steigt dann am 23. und 27. März in Düsseldorf und Berlin mit Spielen gegen Spanien und Brasilien.

2017

10. November 2017: England - Deutschland in London (21.00 Uhr/ZDF)

14. November 2017: Deutschland gegen Frankreich in Köln (20.45 Uhr/ARD)

1. Dezember: WM-Auslosung in Moskau

2018

23. März 2018: Deutschland - Spanien in Düsseldorf

27. März 2018: Deutschland - Brasilien in Berlin



14. Juni bis 15. Juli: WM in Russland