Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet im Vorfeld der WM in Russland im kommenden Sommer (14. Juni bis 15. Juli) ein Länderspiel gegen Österreich. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Die Partie findet am 2. Juni im Klagenfurter Wörthersee-Stadion statt.

Zuvor stehen für die DFB-Elf noch Testpartien am 23. März in Düsseldorf gegen Spanien und am 27. März in Berlin gegen Rekordweltmeister Brasilien auf dem Programm.

Das letzte Aufeinandertreffen des Weltmeisters mit Österreich, das sich nicht für das Turnier in Russland qualifiziert hatte, gab es im Rahmen der Qualifikation zur WM 2014. In München siegte die Mannschaft von Trainer Joachim Löw im September 2013 gegen die Auswahl des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) mit 3:0.