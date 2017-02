Für den FC Schalke 04 steht am Donnerstag das Hinspiel der Zwischenrunde der UEFA Europa League bei PAOK Saloniki an (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

"Wir freuen uns auf den Hexenkessel hier in Saloniki", sagte Markus Weinzierl auf der Pressekonferenz am Mittwoch: "Wir wollen eine gute Ausgangsposition."

Der Trainer warnte vor den Griechen. "Wir brauchen gegen einen starken Gegner definitiv unsere beste Leistung. Das wird eine besondere Atmosphäre sein", so Weinzierl, der auf eine gut organisierte Defensive setzt.

Benedikt Höwedes verspricht sich aber auch offensiv einiges von seiner Mannschaft. "Wir haben Selbstvertrauen getankt, müssen erneut spielerische Lösungen finden und nach vorne Torgefahr ausstrahlen", sagte der Kapitän.

Die Schalker müssen auf den zuletzt starken Nabil Bentaleb verzichten. Der Mittelfeldmann laboriert an einem Magen-Darm-Infekt. "Der Ausfall von Nabil ist natürlich schmerzhaft", meinte Weinzierl. "Aber es gibt mehrere Optionen, wie wir ihn ersetzen werden."