Alle Ergebnisse im Überblick:

FK Krasnodar/Russland - Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0)

Borussia Mönchengladbach - AC Florenz 0:1 (0:1)

Astra Giurgiu/Rumänien - KRC Genk 2:2 (1:1)

Ludogorez Rasgrad/Bulgarien - FC Kopenhagen 1:2 (0:1)

Celta Vigo - Schachtjor Donezk/Ukraine 0:1 (0:1)

Olympiakos Piräus - Osmanlispor/Türkei 0:0

KAA Gent - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

FK Rostov/Russland - Sparta Prag 4:0 (3:0)

AZ Alkmaar - Olympique Lyon 1:4 (0:2)

PAOK Saloniki - Schalke 04 0:3 (0:1)

Athletic Bilbao - APOEL Nikosia 3:2 (1:1)

Legia Warschau - Ajax Amsterdam 0:0

RSC Anderlecht - Zenit St. Petersburg 2:0 (2:0)

Manchester United - AS St. Etienne 3:0 (1:0)

FC Villarreal - AS Rom 0:4 (0:1)

Hapoel Be'er Scheva/Israel - Besiktas Istanbul 1:3 (1:1)

Die Rückspiele werden am 22. und 23. Februar ausgetragen. Die Achtelfinal-Auslosung findet am 24. Februar in Nyon statt. (Spielplan und Ergebnisse)