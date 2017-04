Der FC Schalke steht im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League gegen Ajax Amsterdam vor einer äußerst schweren Aufgabe.

Die Königsblauen müssen in der Veltins Arena gegen das niederländische Topteam einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Schießt die brandgefährliche Offensive aus Amsterdam auf Schalke auch nur ein Tor, braucht der Bundesligist schon vier.

Die Generalprobe ging gründlich schief: Schalke unterlag in Unterzahl im Last-Minute-K.o. beim SV Darmstadt mit 1:2. Weil die Qualifikation für den Europacup damit in der Liga wieder in weite Ferne rückt, wird das Duell mit Ajax noch wichtiger. Denn wer den Pott beim Finale in Stockholm holt, darf in der nächsten Saison in der Champions League ran.

LIVE im TV: Aufholjagd trotz wackliger Defensive?

Hoffnung auf die Wende macht vor dem Ajax-Spiel allerdings nur wenig. Wie schon im Hinspiel konnte Schalke auch in Darmstadt nicht überzeugen. Vor allem die Defensive um Holger Badstuber machte einen unsicheren Eindruck, das Fehlen des angeschlagenen Benedikt Höwedes war deutlich spürbar.

Und auch im Angriff konnte S04 trotz zahlreicher guter Chancen nicht glänzen. Die Gelsenkirchener müssen am Donnerstag über sich hinauswachsen, wenn sie das Wunder von Schalke wahr machen wollen.

Doch nicht nur bei Schalke geht es um viel: Auch Manchester United kämpft unter anderem noch um das Weiterkommen. Die Highlights der Viertelfinal-Paarungen gibt es ab 23 Uhr im TV auf SPORT1.