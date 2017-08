Am Freitagmittag (13 Uhr im LIVESTREAM und LIVETICKER) wird es ernst für die Bundesliga-Klubs TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln und Hertha BSC.

Dann steht in Monaco die Auslosung zur Gruppenphase in der UEFA Europa League 2017/18 an - die nach den Qualifikationsspielen am Donnerstagabend komplett ist (die Ergebnisse und Gewinner im Überblick).

So funktioniert die Auslosung

Die 22 Gewinner der Playoffs zur UEFA Europa League, die zehn Verlierer der Playoffs zur Champions League und die 16 Teams, die erst zur Gruppenphase einsteigen, bilden die insgesamt 48 Mannschaften für die Auslosung.

Köln und Hertha sicherten sich ihre Plätze durch ihre Platzierungen in der vergangenen Bundesliga-Saison. Hoffenheim spielt wegen der verlorenen Playoffs zur Champions League gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp in der Europa League.

Die 48 Teams werden auf insgesamt vier Lostöpfe verteilt. Entscheidend dafür sind die Klubkoeffizienten. Jede der zwölf Gruppen bekommt ein Team pro Topf zugelost, wobei Mannschaften aus demselben Land in der Vorrunde nicht aufeinandertreffen können.

In welchem Topf die drei deutschen Teilnehmer landen, entscheidet sich erst nach den letzten Qualifikationsspielen. Internationale Topteams wie der FC Arsenal mit Weltmeister Mesut Özil oder Olympique Lyon und Lazio Rom werden im ersten Topf landen.

Welche Teams sind schon bei der Auslosung dabei?

FC Arsenal (England), Olympique Lyon (Frankreich), FC Villarreal (Spanien), Lazio Rom (Italien), FC Kopenhagen (Dänemark), FCSB (Rumänien), Young Boys Bern (Schweiz), Real Sociedad (Spanien), Lokomotiv Moskau (Russland), Hertha BSC, OGC Nizza (Frankreich), FC Astana (Kasachstan), TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln, HNK Rijeka (Kroatien), Vitoria Guimaraes (Portugal), Atalanta Bergamo (Italien), Zulte Waregem (Belgien), Zorya Luhansk (Ukraine), Hapoel Beer-Sheva (Israel), Istnabul Basaksehir (Türkei), Konyaspor (Türkei), Vitesse Arnheim (Niederlande), Slavia Prag (Tschechien), FC Zlin (Tschechien), FC Lugano (Schweiz)

Spieltage und Termine der Gruppenphase (LIVE und in Highlights im TV auf SPORT1:

1. Spieltag: 14. September

2. Spieltag: 28. September

3. Spieltag: 19. Oktober

4. Spieltag: 2. November

5. Spieltag: 23. November

6. Spieltag: 7. Dezember