Ismaning, 25. August 2017 – Hammerlos für den 1. FC Köln in der UEFA Europa League: Das Team von Peter Stöger tritt am Donnerstag, 14. September, beim FC Arsenal an. SPORT1 ist bei der Rückkehr der Kölner auf die europäische Bühne mittendrin und überträgt das Duell im Emirates Stadium LIVE ab 21 Uhr im Free-TV.

Bereits live ab 19:00 Uhr begrüßt das Moderatoren-Duo Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann gemeinsam mit einem Experten die Zuschauer aus dem Studio zum "Countdown". Nach Abpfiff stehen ab 23 Uhr unter anderem ausführliche Highlights der weiteren deutschen Partien auf dem Programm.

Video Schmadtke freut sich auf Hammerlos Arsenal

Die TSG Hoffenheim bekommt es bei ihrer Premiere in der UEFA Europa League mit dem SC Braga zu tun, Hertha BSC trifft am 1. Spieltag auf Athletic Bilbao.

So präsentiert SPORT1 die UEFA Europa League am #Donnerstag

An jedem Spieltag der UEFA Europa League zeigt SPORT1 eine Livepartie mit ausführlicher Vor- und Nachberichterstattung.

Bereits in "Bundesliga Aktuell" stimmt SPORT1 die Zuschauer live ab 18:30 Uhr auf den langen Europapokal-Abend ein, bevor live ab 19 Uhr im "UEFA Europa League Countdown" im Studio in Ismaning Vorberichte und Interviews auf dem Programm stehen. Dazu begrüßt das Moderatoren-Duo Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann gemeinsam mit den Experten die Zuschauer.

Ab 21 Uhr folgt das Livespiel (Anstoß 21:05 Uhr). Aus dem Stadion melden sich Moderator Jochen Stutzky und Kommentator Markus Höhner.

Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung anschließend von 23 Uhr bis 1 Uhr in den "UEFA Europa League Highlights" – mit Analyse und Stimmen zur Livepartie sowie Zusammenfassungen der wichtigsten Begegnungen des Spieltags, darunter alle Höhepunkte der Partien mit deutscher Beteiligung.

Crossmedial auf allen Plattformen: Die UEFA Europa League auf SPORT1

Über die Free-TV-Abbildung der UEFA Europa League hinaus wird Deutschlands führende 360°-Multimedia-Sportplattform das Livespiel auf SPORT1.de im Online- und Mobile-Livestream übertragen.