Lukas Podolski hat trotz der Ausschreitungen rund um das Europapokal-Comeback seines Ex-Klubs 1. FC Köln die Atmosphäre im Stadion des FC Arsenal gelobt.

"Wegen 50 Leuten wird alles schlecht gemacht. Lächerlich!", twitterte der Weltmeister. "Die Stimmung im Stadion war geil. Köln braucht sich nicht verstecken oder zu schämen."

Die Stimmung sei "mehr als Champions League" gewesen, so Podolski weiter.

Anschließend lieferte er sich eine kleine Diskussion mit RTL-Moderator Florian König, der erklärte, dass die 50 Personen "50 zu viel" seien. Podolski konterte: "50 von 20.000? Bei jedem Oktoberfest oder anderer Veranstaltung ist es schlimmer. Wo ist da der Aufschrei? Alibi Aussagen."

Der Ex-Nationalspieler forderte, man sollte nicht "immer die Nadel im Heuhaufen suchen", sondern "die Leistung und die fantastische Stimmung in den Vordergrund" heben.

Die 1:3-Niederlage beim FC Arsenal wurde wegen des enormen Ansturms der zahlreichen mitgereisten Kölner Fans erst mit einstündiger Verspätung angepfiffen. Die Polizei meldete am Donnerstagabend vier Festnahmen.

Mehr als 10.000 Kölner Fans hatten sich auf den Weg nach London gemacht und schon seit dem Mittag friedlich in der Innenstadt gefeiert. Am Abend kam es am Stadion aber auch zu Krawallen, als einige Anhänger versuchten, sich gewaltsam Zugang zum Stadion zu verschaffen. Der FC Arsenal hatte dem FC für den Gästeblock nur 2900 Karten zur Verfügung gestellt.