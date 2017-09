Der Geschäftsführer des 1. FC Köln, Jörg Schmadtke, warnt vor einem zu großen Hype um die Europa-League-Teilnahme in dieser Saison.

"Wir müssen uns von dem Deckmantel Europa lösen", sagte Schmadtke im CHECK24 Doppelpass. "Du wirst aktuell an jeder Ecke angesprochen. Wir haben mehr Europa-League-Trikots verkauft als andere."

Schmadtke: "Ergebnisse nicht stimmig"

Am Donnerstag gastiert der Tabellenletzte der Bundesliga in der UEFA Europa League bei Topteam FC Arsenal (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) - mit der Hypothek eines verpatzten Saisonstarts in der Liga.

"Die Ergebnisse sind nicht stimmig für uns. Wir haben die Modeste-Diskussion immer noch über uns hängen", gestand Schmadtke, schränkte aber ein: "Wir sind nach 25 Jahren wieder international vertreten und alle wollen mir sagen, dass ist aktuell schei.... Ich lasse mir das nicht schlechtreden."

Trainer Peter Stöger und seinem Team sprach Schmadtke das Vertrauen aus: "Für mich ist das aber nichts Gravierendes. Wir müssen jetzt nicht alles neu machen."