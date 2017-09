In der Bundesliga ungeschlagen auf Platz zwei - im Europacup drei Pleiten in drei Partien. Beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad muss 1899 Hoffenheim seine Klasse endlich auch international zeigen (ab 19 Uhr im Free-TV auf SPORT1). Dieses Unternehmen gestaltet sich nun jedoch schwieriger, als zunächst angenommen.

Gegen die Bulgaren muss die TSG auf ihren Nationalspieler Sandro Wagner verzichten. Der Stürmer laboriert an einer Erkältung und steht den Kraichgauer deshalb nicht zur Verfügung.

Verletztenliste ist lang

Am Mittwochvormittag stieg Julian Nagelsmann ohne Sorgen in den Lufthansa-Flieger - dem Erfolgsdruck und den Verschleiß-Erscheinungen zum Trotz. "Das Personal-Puzzle wird nicht schwierig. Der menschliche Körper ist in der Lage, alle vier Tage zu spielen", sagte der Trainer von 1899 Hoffenheim vor dem Flug nach Warna. Der TSG-Coach muss jedoch neben Sandro Wagner auch noch auf einige weitere Spieler verzichten.

Serge Gnabry (Oberschenkelzerrung), Benjamin Hübner (muskuläre Probleme), Florian Grillitsch (Magen-Darm), Adam Szalai (Adduktoren), Ermin Bicakcic (Kreuzbandzerrung), Kerem Demirbay (Faserriss am Beckenkamm), Robert Zulj (Reha nach Schambeinentzündung) und Nadiem Amiri (Fußprellung) fallen ebenfalls aus.

Nagelsmann zeigt sich trotzig

Obwohl den Profis die ungewohnte Dreifach-Belastung in Kombination mit den Ausfällen von Leistungsträgern zuletzt deutlich anzumerken war, möchte Nagelsmann endlich den Europacup-Bann brechen. Nach drei Niederlagen in den bisherigen drei internationalen Partien des Bundesligisten will der "Trainer des Jahres" unter Beweis stellen, dass er auch Europapokal kann.

Nach der Niederlage zum Auftakt der Gruppenphase gegen Sporting Braga (1:2) stehen die Kraichgauer in der Gruppe C gegen Rasgrad jedoch bereits unter Zugzwang.