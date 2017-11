Die Blamagen deutscher Klubs in der UEFA Europa League haben am vierten Gruppenspieltag ein Ende gefunden.

Sowohl der 1. FC Köln als auch Hertha BSC haben haben mit Siegen ihre Chance auf die nächste Runde in der Europa League am Leben gehalten, auch die TSG Hoffenheim darf trotz eines späten Ausgleichstores noch von der K.o.-Runde träumen.

Die Kölner besiegten BATE Borissow nach einer furiosen zweiten Halbzeit mit 5:2 (1:2), Hertha BSC gewann gegen Sorja Lugansk aus der Ukraine 2:0 (1:0). Hoffenheim spielte 1:1 (0:1) beim türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir.

SPORT1 fasst die Reaktionen zum 4. Spieltag in der UEFA Europa League zusammen:

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln) bei SPORT1: "Ich freue mich, dass wir mal ein paar Tore gezeigt haben und unsere Zuschauer Spaß hatten. Das war eine gute Reaktion und zeigt, dass die Moral in Ordnung ist. Wir haben in der Pause ein paar Dinge angesprochen, um dann in der zweiten Hälfte das Spiel zu drehen. Das hat zum Glück geklappt."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir hatten mehr Räume als im Hinspiel. Die müssen wir besser nutzen und ein Tor nachlegen. Wir hatten am Ende nicht mehr die Power, ansprechend zu verteidigen. Der Druck war zu groß."

zu Kevin Vogt: "Ihm geht es nicht so gut. Wir haben noch keine Diagnose, die müssen wir abwarten – das Geräusch war jedoch nicht so gut. Ich gehe erst einmal von etwas Schlechterem aus, als ich hoffe. Das Spiel war aber nicht überhart."

Florian Grillitsch (Torschütze TSG Hoffenheim): "Die erste Halbzeit war ausgeglichen, deshalb haben wir uns in der Kabine viel vorgenommen. Dann ist uns früh das 1:0 gelungen. Danach haben wir es verpasst, weiter Fußball zu spielen und das 2:0 zu machen. So wurde es am Ende sehr schwer. Der späte Ausgleich ist sehr bitter und wir sind sehr enttäuscht. Dennoch - wir müssen nach vorne schauen. Wenn wir die beiden kommenden Spiele in der Europa League gewinnen, ist das Weiterkommen möglich."

Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim): "Ich weiß nicht, ob ich glücklich oder traurig bin. Eher traurig. Wir holen hier zwar einen Punkt, aber bekommen so spät das Gegentor. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Das nervt. Warum uns das passiert, kann ich nicht sagen. Wir können noch weiterkommen, aber dafür müssen wir alles abrufen."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben gute Moral bewiesen. Die Jungs trainieren gut und wir haben in jeden einzelnen Spieler volles Vertrauen. Für uns war das heutige Spiel wie ein Finale in der Europa League und alle, vor allem auch die jungen Spieler, haben sich heute sehr gut präsentiert und wichtige Spielpraxis sammeln können. Heute hat man gespürt, dass meine Mannschaft noch an das Weiterkommen geglaubt hat. Bei uns herrscht eine gute Atmosphäre."

Davie Selke (Doppeltorschütze Hertha BSC): "Wir wollten gewinnen, das war unser Anspruch. Das ist ein gelungener Abend für uns."

Alexander Esswein (Hertha BSC): "Wir wollten heute unbedingt den Sieg. Wir haben schon genug Punkte verschenkt."