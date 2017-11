Nach dem hart erkämpften 1:0-Sieg des 1. FC Köln gegen den FC Arsenal haben sich die Geißböcke im Kampf die um den Einzug in die K.o.-Runde der UEFA Europa League erhalten.

Die Elf von Trainer Peter Stöger packte ihre letzte Chance beim Schopf und sammelte den zweiten Gruppensieg ein.

Bereits jetzt rückt Kölns nächstes Duell in den Fokus: Am 7. Dezember kommt es bei Roter Stern Belgrad zum entscheidenden Spiel der beiden punktgleichen Teams um Platz zwei - und SPORT1 zeigt den Leckerbissen ab 19 Uhr LIVE im TV.

In Belgrad müssen die Rheinländer unbedingt gewinnen, um den Einzug in die K.o-Runde perfekt zu machen. Das Hinspiel in Köln gewannen die Serben mit 1:0, weshalb der direkte Vergleich bei einem Unentschieden gegen Köln sprechen würde.