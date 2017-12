Am Donnerstag steht für den 1. FC Köln in der UEFA Europa League das entscheidende letzte Gruppenspiel bei Roter Stern Belgrad an.

Da die Rheinländer das Hinspiel gegen die punktgleichen Serben mit 0:1 verloren hatten, muss der FC in Belgrad unbedingt siegen, um sich Platz zwei zu sichern. SPORT1 zeigt das Duell zweier Teams mit großer Tradition ab 19 Uhr LIVE im TV.

Einen Tag vor seinem "Endspiel" überraschte der 1. FC Köln am Mittwoch mit einer neuen Personalie: Der frühere Stuttgarter Meister-Trainer Armin Veh wird neuer Manager beim Bundesliga-Tabellenschlusslicht und soll gemeinsam mit Interimstrainer Stefan Ruthenbeck das dümpelnde FC-Schiff wieder flottmachen.

Vor dem Endspiel in Belgrad steht Ruthenbeck, der Nachfolger von Peter Stöger, auf der Pressekonferenz Rede und Antwort - alles Wichtige im LIVETICKER.

+++ Ruthenbeck über mangelnde Erfahrung +++

"Ich stand zwar noch nicht so oft in einem Endspiel, habe aber schon mit Zweitligisten Erstligisten aus dem Pokal geworfen. Habe also schon ein bisschen ein Händchen dafür."

+++ Ruthenbeck: "Ganz tolle Geschichte für mich als Kölner" +++

"Es ist eine tolle Geschichte, die Jungs in der Europa League zu coachen und dann auch noch hier in Belgrad vor so einer besonderen Atmosphäre."

+++ Ruthenbeck: "Werden mutig sein" +++

"Wir haben intensiv trainiert und werden mutig sein. Wir werden versuchen mit einer gewissen Aggressivität das Spiel anzugehen", sagt Ruthenbeck vor dem alles entscheidenden Europa-League-Spiel.

+++ Lehmann: "Absolutes Endspiel" +++

"Es ist ein absolutes Endspiel. Wir haben uns das erarbeitet. Es liegt an uns eine Runde weiter zu kommen. So gehen wir das Spiel an", so Lehmann.

+++ Kein fußballerischer Leckerbissen +++

"Wir wollen in Belgrad in die nächste Runde der Europa League kommen", zeigt sich Ruthenbeck angriffslustig und erwartet gegen den aktuellen Tabellenführer der serbischen Superliga er ein sehr kampfbetontes Spiel. "Es wird kein fußballerischer Leckerbissen, aber mit viel Leidenschaft, Herzblut und Biss kann man auch da bestehen", glaubt der neue Übungsleiter der Kölner an ein Weiterkommen seiner Jungs.