Am Donnerstag fallen die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase der Europa League. Fest steht aber bereits, dass mit Borussia Dortmund und RB Leipzig auch zwei deutsche Teams in dieser Saison in der Europa League um den Titel kämpfen.

Leipzig bleibt nach der Niederlage gegen Besiktas Istanbul im letzten Gruppenspiel der Champions League nur der Trostpreis Europa League. Und auch Borussia Dortmund darf dank Schützenhilfe international überwintern.

Der BVB unterlag zum Abschluss bei Titelverteidiger Real Madrid nach einer achtbaren Leistung zwar mit 2:3, qualifizierte sich jedoch dank der Niederlage von APOEL Nikosia gegen Tottenham Hotspur für die Europa League. Dabei schaffte der BVB ein historisches "Kunststück", indem das Team von Trainer Peter Bosz als erste Mannschaft mit nur zwei Punkten aus der Königsklasse "abstieg".

Kölner Endspiel in Belgrad

Noch um einen Platz im Sechzehntelfinale kämpft dagegen der 1. FC Köln, für den am Donnerstag das entscheidende letzte Gruppenspiel bei Roter Stern Belgrad ansteht. Da die Rheinländer das Hinspiel gegen die punktgleichen Serben mit 0:1 verloren hatten, muss der FC in Belgrad unbedingt siegen, um sich Platz zwei zu sichern.

SPORT1 zeigt das Duell zweier Teams mit großer Tradition ab 19 Uhr LIVE im TV.

Insgesamt haben sich bereits 13 Mannschaften für die nächste Runde qualifiziert und bilden bereits ein hochklassiges Teilnehmerfeld. Die deutschen Teilnehmer TSG Hoffenheim und Hertha BSC sind dagegen bereits ausgeschieden und bestreiten am Donnerstag ab 19 Uhr ihre Abschiedspiele (im LIVETICKER).

Die Teams in der Übersicht:

Diese Teams sind in die Europa League abgestiegen:

ZSKA Moskau, Celtic Glasgow, Atletico Madrid, Sporting Lissabon, Spartak Moskau, SSC Neapel, RB Leipzig, Borussia Dortmund

Diese Teams sind außerdem fürs Sechzehntelfinale qualifiziert:

FC Arsenal, Lazio Rom, RB Salzburg, FC Villareal, AC Mailand