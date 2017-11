Der SC Freiburg hat das Gipfeltreffen in der Frauen-Bundesliga für sich entschieden. Die bis dahin punktgleichen Gastgeber besiegten den VfL Wolfsburg mit 1:0 und verdrängten die Niedersachsen von der Spitze. Während die Freiburgerinnen den siebten Sieg in Folge einfuhren, kassierte der als Favorit ins Spiel gegangene VfL die erste Saison-Niederlage. Für das Tor des Tages sorgte Giulia Gwinn bereits in der achten Minute.

Dabei waren für Freiburgs Trainer Jens Scheuer die Rollen vor dem Spiel noch klar verteilt: "Es ist keine Frage, wer als Favorit in dieses Spiel geht. Wir erwarten den absoluten Topgegner der Bundesliga und wissen, welch schwere Aufgabe auf uns zukommt."

Die Wolfsburgerinnen drängten in der zweiten Hälfte zwar vehement auf den Ausgleich. Doch vor dem Tor erwiesen sich die Gäste als zu harmlos oder scheiterten an den tapfer verteidigenden Freiburgerinnen.