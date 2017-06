Regionalliga: TSV 1860 München will wieder im Grünwalder Stadion spielen

vergrößernverkleinern Das Grünwalder Stadion soll wieder die Heimat der Sechziger werden © dpa Picture Alliance

1860 München bestätigt: In der Regionalliga will man im Grünwalder Stadion spielen. Jetzt stehen für die Löwen Gespräche mit dem Vermieter FC Bayern an.