Die Partie zwischen den Stuttgarter Kickers und Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest hat SPORT1 am Montag eine starke Quote beschert.

360.000 Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) schalteten am Montagabend ein, das abwechslungsreiche 3:3 sahen in der Spitze sogar 500.000 Zuschauer.

Damit ist das Match das bisher reichweitenstärkste Regionalliga-Spiel in dieser Saison auf SPORT1. Trotz einer 3:0-Führung mussten sich die Kickers am Ende mit einem Punkt begnügen.

SPORT1 zeigt am Montag, 16. Oktober, live ab 19.45 Uhr die nächste Regionalliga-Partie: In der Regionalliga West stehen sich der Bonner SC und Alemannia Aachen gegenüber.