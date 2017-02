Hammerlos für den BVB! Die U19 von Borussia Dortmund muss im Achtelfinale der UEFA Youth League am 21./22. Februar (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) beim FC Barcelona ran.

Das ergab die Auslosung am Freitagmittag.

Die Dortmunder Youngster hatten sich in den Playoffs am Dienstag dank eines Traumtores von Julian Schwermann mit 1:0 bei Maccabi Haifa durchgesetzt und sich so den Einzug in die Runde der letzten 16 gesichert.

In der Gruppenphase war der BVB-Nachwuchs hinter Real Madrid und vor Sporting Lissabon sowie Legia Warschau auf Platz zwei gelandet. Barca hatte sich vor Manchester City, Borussia Mönchengladbach und Celtic Glasgow durchgesetzt und damit direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Sollte der BVB ins Viertelfinale einziehen, würde dort ein Duell mit dem Sieger der Paarung zwischen dem FC Porto und FC Viitorul Constanta aus Rumänien warten. Mögliche Halbfinal-Gegner wären Salzburg, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid und der FC Sevilla.

Die Viertelfinal-Spiele finden am 7./8. März statt, das Halbfinale am 21. April sowie das Finale am 24. April steigen schließlich in Nyon.

SPORT1 zeigt das Achtelfinale der Dortmunder Youngster beim FC Barcelona wie auch weitere Achtelfinal-Partien am 21./22. Februar LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

Alle Achtelfinal-Partien der UEFA Youth League im Überblick:

FC Barcelona - Borussia Dortmund

ZSKA Moskau - Rosenborg Trondheim

Atletico Madrid - FC Sevilla

Ajax Amsterdam - Dynamo Kiew

AS Monaco - Real Madrid

Salzburg - Paris Saint-Germain

PSV Eindhoven - Benfica Lissabon

FC Porto - FC Viitorul Constanta

Die Auslosung für das Viertelfinale im Überblick:

AS Monaco/Real Madrid - Ajax Amsterdam/Dynamo Kiew

ZSKA Moskau/Rosenborg Trondheim - PSV Eindhoven/Benfica Lissabon

FC Barcelona/Borussia Dortmund - FC Porto/FC Viitorul Constanta

Salzburg/Paris Saint-Germain - Atletico Madrid/FC Sevilla

Die Auslosung für das Halbfinale im Überblick:

AS Monaco/Real Madrid/Ajax Amsterdam/Dynamo Kiew - ZSKA Moskau/Rosenborg Trondheim/PSV Eindhoven/Benfica Lissabon

FC Barcelona/Borussia Dortmund/FC Porto/FC Viitorul Constanta - Salzburg/Paris Saint-Germain/Atletico Madrid/FC Sevilla