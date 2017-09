Mit einem Last-Minute-Sieg sind die Junioren des FC Barcelona in die UEFA Youth League gestartet. Das Nachwuchsteam der Katalanen schlug den Nachwuchs von Juventus Turin mit 1:0.

Das Spiel war zu Beginn geprägt von vielen Abspielfehlern. Auch Torchancen waren in der ersten Halbzeit Mangelware, ein richtiger Spielfluss stellte sich nicht ein.

In der zweiten Halbzeit spielten die Gastgeber etwas überlegener, ohne jedoch zwingend vor das Tor der Gäste zu kommen. Mit zunehmender Spieldauer gewann die Begegnung an Intensität und wurde interessanter. Carles Perez war es dann vorbehalten, in der 85. Minute nach einem feinen Solo das Tor des Tages zu erzielen.

Aktuell treffen die Bayern-Junioren auf den Nachwuchs des RSC Anderlecht (JETZT im TV und im kostenlosen LIVESTREAM), Celtic Glasgow empfängt im zweiten Spiel der Bayern-Gruppe Paris St. Germain (JETZT im LIVESTREAM).

Am Mittwoch spielt Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund (ab 15.55 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM).