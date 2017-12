Direkt im Achtelfinale:

FC Bayern München, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Liverpool, Manchester City, FC Basel

Playoffs (UEFA-Champions-League-Weg):

Sporting Lissabon, Atletico Madrid, Manchester United, Paris St. Germain, Spartak Moskau

Playoffs (Meisterweg):

Red Bull Salzburg, FC Nitra, Ajax Amsterdam, Molde FK, FC Krasnodar, Inter Mailand, FK Zeljeznicar, FK Brodarac

Umweg über Playoffs

Wie in der Champions League findet auch die Gruppenphase in der Youth League am Dienstag und Mittwoch ihr Ende.

Allerdings ist der Weg der Youngster ins Achtelfinale deutlich komplizierter als der der Profis. Nur die Gruppenersten der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich direkt für die K.o.-Phase.

Den Junioren des FC Bayern gelang dieses Kunststück am Dienstag dank eines abschließenden 3:1-Erfolgs gegen Paris St. Germain.

Die Gruppenzweiten treffen in Playoffs auf die acht Sieger aus dem so genannten Meisterweg, wo die nationalen Juniorenmeister der 32 bestplatzierten Verbände in der UEFA-Verbandskoeffizientenrangliste in zwei Runden gegeneinander antreten.

Endspiel für BVB-Youngster

In einer einzigen Partie werden dann in den Playoffs am 6. und 7. Februar die acht Teams gesucht, die das Achtelfinale komplettieren. Die Teams, die sich über den Meisterweg qualifiziert haben, haben in diesen Duellen Heimrecht.

Der Nachwuchs von Borussia Dortmund muss am Mittwoch im Spiel gegen Real Madrid noch ums Weiterkommen kämpfen (ab 17:55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de ) .

Mit einem Unentschieden wären die BVB-Youngster zumindest sicher in den Playoffs. Mit einem Sieg könnten sie sogar noch Tottenham von der Gruppenspitze stoßen.

Eine Niederlage in Madrid würde dagegen das Aus in der Youth League bedeuten.