Der US-amerikanische Profigolfer Tiger Woods will am Mittwoch eine große Entscheidung verkünden.

Das kündigte der 41-Jährige am Dienstag auf seiner offiziellen Twitter-Seite an:

Damit löste der Golfstar wilde Spekulationen im Netz aus, worum es sich bei dieser Ankündigung handeln könnte. Unter den Tipps waren ein neuer Trainer, eine neue Yacht, ein neuer Werbevertrag, ein Sitz im Kabinett des neuen US-Präsidenten Donald Trump oder gar ein Karriereende.

Woods gibt am Donnerstag sein Debüt bei der PGA-Tour 2017 und startet in die Farmers Insurance Open in Kalifornien. Es ist seine erste PGA-Tour seit 17 Monaten. Gleichzeitig geht in dieser Woche die PGA-Show in Orlando, Florida, weiter.