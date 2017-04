Golf, US Masters: Top-Favorit Dustin Johnson gibt auf

Anzeige

Golf, US Masters: Top-Favorit Dustin Johnson gibt auf Nach Treppensturz: Johnson gibt auf / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Dustin Johnson verlässt enttäuscht den Platz in Augusta © Getty Images

Top-Favorit Dustin Johnson erholt sich von einer eigentümlichen Verletzung am Rücken nicht und verzichtet am ersten Loch auf einen Start beim US Masters.