Ab Mittwoch geht es auf dem Green in München Eichenried wieder heiß her. Bei der 29. Auflage der BMW International Open (ab 22. Juni täglich im LIVESTREAM bei SPORT1, in Highlight-Zusammenfassungen im TV auf SPORT1 sowie ab 24. Juni LIVE im TV auf SPORT1) kämpfen zahlreiche Stars um einen der prestigeträchtigsten Titel im Golfsport.

SPORT1 beantwortet vorab die wichtigsten Fragen:

Was sind die BMW International Open?

Die BMW International Open sind ein seit 1989 ununterbrochen ausgetragenes Golfturnier der European Tour, das nicht zu den Majors zählt. Mittlerweile wird es im jährlichen Wechsel auf den Plätzen in Pulheim bei Köln und München Eichenried ausgetragen.

Über die fünf Turniertage hinweg werden jeweils 18 Löcher - Par 72 - gespielt. Der Spieler mit der niedrigsten absoluten Schlagzahl sichert sich den Titel.

Mit etwa 60.000 Zuschauern über die gesamte Woche hinweg sind die BMW International Open, an denen nur Profis teilnehmen dürfen, das größte professionellste Golfturnier Deutschlands.

Am Mittwoch, den 24. Juni steigt in Eichenried das Pro-Am-Turnier, von Donnerstag bis Sonntag werden die vier Runden des offiziellen Profi-Turniers ausgetragen.

Wie lief das Turnier in der Vergangenheit ab?

Bei den bisherigen 28 Auflagen des Turniers haben schon einige Größen des Golfsports teilgenommen.

Bei der Premiere krönte sich der Nordire David Feherty zum ersten Champion. In der Folge konnten weitere beschlagene Golfspieler wie etwa Thomas Bjorn die BMW Open gewinnen.

Der Däne zählt mit zwei Erfolgen neben Paul Azinger, Pablo Larrazabal und dem aktuellen Titelträger Henrik Stenson zu den Rekordsiegern des Turniers der European Tour, was seit jeher unter dem selben Namen stattfindet.

Welche Stars sind mit von der Partie?

In diesem Jahr steht vor allem Titelverteidiger und British-Open-Sieger Henrik Stenson im Fokus. Der Schwede will mit seinem dritten Triumph in der bayrischen Landeshauptstadt alleiniger Rekordsieger der BMW International Open werden.

Auch der frisch gebackene Masters-Champion Sergio Garcia ist ein Aushängeschild der Veranstaltung. Nach seinem ersten Sieg bei einem Major-Turnier reist der 37 Jahre alte Spanier mit reichlich Rückenwind nach München und zählt zu den Favoriten.

Aus deutscher Sicht ist primär auf die Leistung von Martin Kaymer zu achten. Der ehemalige Weltranglistenerste konnte das Turnier 2008 gewinnen und ist damit der einzige Deutsche im Teilnehmerfeld mit einem BMW-Open-Titel.

Dazu haben sich Major-Sieger José Maria Olazabal, Ex-BMW-Open-Sieger Ernie Els, der aktuelle europäische Ryder-Cup-Kapitän Thomas Bjorn sowie Österreichs bester Golfer Bernd Wiesberger angekündigt.

Welche deutschen Starter gibt es noch?

Neben dem zweimaligen Major-Sieger aus Düsseldorf schlagen noch sechs weitere Deutsche im Golfclub München Eichenried ab.

Die European-Tour-Spieler Marcel Siem, Max Kieffer, Florian Fritsch, Bernd Ritthammer, Alexander Knappe und Sebastian Heisele komplettieren das Aufgebot und wollen vor heimischem Publikum überzeugen.

Die Aussichten auf einen Überraschungs-Coup sind angesichts der prominenten Konkurrenz jedoch äußerst gering. Die Hoffnungen der deutschen Fans ruhen auf Kaymer, der seinen Erfolg von 2008 wiederholen möchte.

Worum geht es?

Die BMW International Open sind mit einem Preisgeld von insgesamt zwei Millionen Euro dotiert. Damit befindet sich die Veranstaltung im Durchschnitt der europäischen Turnierserie. Dem Sieger des Turniers winken bis zu 333.333 Euro.

Wie kommt man an Tickets?

Eintrittskarten für die BMW International Open sind über die Homepage des Veranstalters erhältlich. Von Mittwoch bis Freitag gibt es freien Eintritt zum Turniergelände.

Wo kann man das Turnier verfolgen?

SPORT1 überträgt das Turnier ab Samstag den 24. Juni LIVE im Free-TV. Darüber hinaus präsentiert SPORT1 von Donnerstag, 22. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, tägliche Highlight-Sendungen und strahlt das gesamte Turnier im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und via Facebook Live aus.

Sarah Winkhaus und Oliver Schwesinger werden für SPORT1 die täglichen Magazin-Sendungen im Free-TV moderieren, als Kommentator fungiert Elmar Paulke. Auf SPORT1.de wird Günter Zapf das Turnier kommentieren.