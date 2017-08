Golfstar Jordan Spieth hat bei der US PGA Championship seinen erhofften Rekord schon frühzeitig aus den Augen verloren.

Der US-Amerikaner benötigte auf dem Par-71-Kurs in Charlotte/North Carolina am von einem Unwetter beeinträchtigten zweiten Tag 73 Schläge und fiel im Klassement weiter zurück. Mit nun insgesamt 145 Schlägen liegt Spieth vorerst auf dem 46. Rang.

Der 24-Jährige hätte mit einem Sieg beim vierten Major des Jahres als jüngster Spieler der Geschichte und sechster überhaupt den Karriere-Grand-Slam komplettieren können.

Der Triumph gerät nun jedoch außer Reichweite. Bereits elf Schläge trennen ihn von Kevin Kisner (USA) und Hideki Matsuyama (Japan/je 134), die sich zwischenzeitlich die Führung teilen.

25 Golfer müssen ihre Runde am Samstag beenden, nachdem am Freitag ein Unwetter für eine Unterbrechung von etwa einer Stunde und 45 Minuten gesorgt hatte. Am Abend musste die Runde dann wegen einbrechender Dunkelheit unterbrochen werden.

Spieth reagiert mit Galgenhumor

Nach seiner mäßigen 72 zum Auftakt lief es für Spieth am zweiten Tag noch schlechter.

"Mir ist schon klar, dass ich in diesem Wettbewerb quasi raus bin, es sei denn, es geschehen in den kommenden Tagen verrückte Dinge", sagte der British-Open-Champion: "Ich werde es zumindest versuchen." Auf die Frage nach seinem Wunschergebnis für die dritte Runde antwortete Spieth mit Galgenhumor: "Eine 54 wäre schön."

Der Weltranglistenzweite Spieth wollte im Quail Hollow Club Großes vollbringen. Siege bei allen vier Majors sind bislang nur Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gary Player und Gene Sarazen gelungen.

Spieth würde mit einem Sieg den Altersrekord von Woods brechen, der dieses Ziel im Jahr 2000 mit 24 Jahren und sechs Monaten erreicht hatte. Spieth wird am Sonntag 24 Jahre und 17 Tage alt sein.

Deutsche Golfer sind in Quail Hollow nicht am Start. Martin Kaymer, Sieger von 2010, musste seinen Start wegen anhaltender Schmerzen in Arm und Schulter absagen.