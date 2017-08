Golfstar Tiger Woods war vor seiner Festnahme Ende Mai mit einem "Cocktail" am Steuer unterwegs.

Im Urin des früheren Weltranglistenersten wurden gleich fünf verschiedene Medikamente nachgewiesen. Dies geht aus dem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht zur Analyse hervor.

Bei Woods, der in der Nähe seines Anwesens in Jupiter/Florida tief in der Nacht von einer Polizeistreife schlafend am Steuer seines beschädigten Fahrzeugs vorgefunden worden war, wurden Spuren von Hydrocodon, Hydromorphon (Schmerzmittel), Alprazolam (Mittel gegen Angststörungen), Zolpidem (Schlafmittel) und THC (Betäubungsmittel) gefunden.

Woods plädiert auf nicht schuldig

"Wie schon zuvor erwähnt habe ich mir professionelle Hilfe für den Umgang mit meinen Medikamenten gesucht", sagte der 41-jährige Amerikaner Woods am Montag. "Ich habe vorher versucht, meine Rückenschmerzen und Schlafstörungen selbst zu behandeln - das war ein Fehler."

In der vergangenen Woche hatte der 14-malige Major-Gewinner bei einer Anhörung im Gericht von Palm Beach Gardens/Florida im wesentlichen Anklagepunkt "DUI" (Driving Under Influence) auf nicht schuldig plädiert.

Er habe nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden, ließ der nicht persönlich anwesende Woods durch seinen Anwalt ausrichten. Zur Hauptverhandlung am 25. Oktober muss Woods vor Gericht erscheinen.