Xander Schauffele, Amerikaner mit deutschem Pass, hat als erster Neuling das US-Tour-Finale gewonnen.

Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft, dank seines Vaters der halb Franzose und halb Deutscher ist. Seine Mutter ist taiwanesisch-japanischer Abstammung. Obendrein führt Schauffele seit dem 10. Juli die German Order of Merit an und ist damit Deutschlands bester Golfer, noch vor Martin Kaymer. Für Aufsehen sorgte Schauffele schon bei den US Open mit dem fünften Platz bei seinem Debüt.

Den Jackpot knackte aber Justin Thomas: Der 24-Jährige sicherte sich mit seinem zweiten Platz beim Turnier in Atlanta/Georgia die Saisongesamtwertung und kassierte für den FedEx-Titel ein Extra-Preisgeld in Höhe von zehn Millionen US-Dollar.

"Als Profi willst du natürlich unbedingt auch das Turnier gewinnen, aber dann habe ich realisiert, was es für eine unglaubliche Ehre ist, die Gesamtwertung zu holen", sagte Thomas. Er gewann auf der PGA-Tour in diesem Jahr fünf Turniere. Jordan Spieth (USA) wurde mit 660 Punkten Rückstand Zweiter vor Schauffele.

Das US-Tour-Finale entschied Schauffele (23) mit 268 Schlägen knapp vor Thomas (269) sowie Russell Henley und Kevin Kisner (beide USA/270) für sich.