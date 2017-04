Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer hat mit den Handballern von Paris St. Germain den französischen Ligapokal gewonnen.

Das Starensemble aus der Hauptstadt bezwang HBC Nantes mit Weltmeister Dominik Klein 31:27 (16:16). Gensheimer erzielte zwei Tore, Klein steuerte einen Treffer bei.

Jüngst hatte Gensheimer bereits das deutsche Duell in der Champions League gegen Klein für sich entschieden und zog mit seinem Klub Paris St. Germain ins Viertelfinale eingezogen. Die favorisierten Pariser setzten sich im Rückspiel in eigener Halle gegen HBC Nantes mit 35:27 durch. Das Hinspiel an der Loire-Mündung war 26:26 ausgegangen.