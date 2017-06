Der Bundesliga-Dritte THW Kiel hat wie erwartet vom europäischen Handball-Verband EHF eine Wild Card für die Champions League erhalten.

Das gab die EHF am Samstag bekannt.

Damit gehen die Zebras in ihre 14. Saison in Folge in der Königsklasse. Sportlich hatten sich bereits Meister Rhein-Neckar Löwen und Vize SG Flensburg-Handewitt für die Champions League qualifiziert. Die Gruppen werden am Freitag in Ljubljana ausgelost.