Der deutsche Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat am zweiten Spieltag der Champions League seine erste Niederlage kassiert.

Beim ungarischen Topklub MKB Veszprem mit dem langjährigen Flensburger Trainer Ljubomir Vranjes auf der Bank mussten sich die Norddeutschen knapp mit 27:28 (14:15) geschlagen geben.

Zum Auftakt hatte Flensburg gegen den dänischen Meister Aalborg gewonnen.

Nach einem vor allem in der Offensive eher mäßigen Start kam Flensburg in Veszprem erst nach sieben Minuten durch Linkshänder Magnus Röd zum ersten Treffer. Nach dem schnellen 1:4-Rückstand fand das Team von Trainer Maik Machulla dann aber dank einer starken Torhüterleistung von Mattias Andersson zurück ins Spiel.

Flensburger Sieg lange möglich - nun wartet Paris um Gensheimer

Gefahr drohte der SG-Deckung vor allem aus dem bärenstarken Rückraum der Gastgeber mit Maté Lékai und Laszlo Nagy.

In der zweiten Hälfte schien durch eine Weltklasseleistung von Andersson lange Zeit ein Flensburger Sieg möglich, zwischenzeitlich führte die SG mit vier Toren. Am Ende waren es dann aber erneut Lékai und Nagy, die den Spieß für Veszprem herumdrehten. Ihren beiden Toren zum 27:26 und 28:26 in der 58. Minute konnte Flensburg 54 Sekunden vor dem Ende nur noch das 28:27 durch Rasmus Lauge entgegensetzen.

Bester Flensburger Werfer war der Schwede Hampus Wanne mit fünf Treffern. Lékai (9) und Nagy (8) erledigten nahezu die komplette Offensivarbeit für Veszprem im Alleingang.

Am kommenden Sonntag (1. Oktober) empfängt Flensburg am dritten Spieltag der Champions League den französischen Spitzenklub Paris St. Germain mit Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer. Zuvor müssen die Norddeutschen noch am Mittwoch in der Bundesliga gegen die Ludwigshafener Eulen antreten.

Die Partie im Stenogramm

MKB Veszprem KC/Ungarn - SG Flensburg-Handewitt 28:27 (15:14)

Tore: Lekai (9), Nagy (8), Blagotinsek (3), Ugalde Garcia (2), Nilsson (2), Marguc (1), Sulic (1), Ilic (1), Tönnesen (1) für Veszprem; Svan (5), Wanne (4), Toft Hansen (4), Mogensen (4), Lauge Schmidt (3), Glandorf (2), Mahe (2/1), Röd (2), Karlsson (1) für Flensburg

Zuschauer: 5019