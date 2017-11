Am Mittwoch kommt es in der Handball Champions League zum Nordderby zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams überzeugten in der Königsklasse zuletzt.

Flensburg gewann am Sonntag beim slowenischen Meister RK Celje 30:27 (16:14) und geht damit als Favorit in die Partie gegen den Erzrivalen aus Kiel. Mit dem neunten Pflichtspielsieg in Folge setzte die SG mit 14 Punkten in der Gruppe B Spitzenreiter Paris Saint-Germain (16 Punkte) weiter unter Druck.

Die kriselnden Kieler hatten am Samstag, zwei Tage nach der blamablen Niederlage beim abstiegsbedrohten Altmeister VfL Gummersbach, mit einer eindrucksvollen Reaktion aufmerken lassen. Mit dem 33:23 (15:10)-Kantersieg gegen das weißrussische Spitzenteam HC Meschkow Brest verbesserte der THW (9 Punkte) seine Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale.

Der Kieler-Rechtsaußen Ole Rahmel freut sich bereits auf die Begegnung mit den Flensburgern und bezeichnet die Partie als "die Mutter aller Derbys".