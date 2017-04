Handball Final Four: Flensburg besiegt Rhein-Neckar Löwen

Lesedauer: 2 Minuten

Zum vierten Mal in Folge scheitern die Rhein-Neckar Löwen im Halbfinale beim REWE Final Four an Flensburg. Im Finale trifft die SG nun auf den THW Kiel.