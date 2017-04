Handball-Rekordmeister THW Kiel muss voraussichtlich vier bis fünf Wochen auf Linkshänder Christian Zeitz (36) verzichten. Der Weltmeister von 2007 zog sich beim 25:24-Erfolg der Kieler gegen den TVB 1898 Stuttgart einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu und fällt damit auch für das Final Four am kommenden Wochenende in Hamburg aus. Dies teilte der THW nach einer Untersuchung von Zeitz am Montag mit.

Zudem wird Zeitz dem Bundesliga-Zweiten wohl auch bei den nächsten drei Liga-Spielen gegen den TBV Lemgo, Frisch Auf Göppingen und GWD Minden sowie in den Viertelfinal-Partien der Champions League gegen den spanischen Top-Favoriten FC Barcelona fehlen.