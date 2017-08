Bundesligist Füchse Berlin hat den Vertrag mit Geschäftsführer Bob Hanning bis 2023 verlängert.

"Bob Hanning ist ein Glücksfall für den Berliner Handball. Er hat in all den Jahren sehr viel für die Füchse Berlin, den gesamten Handball in der Bundeshauptstadt und auch weit darüber hinaus bewegt", sagte Vereinspräsident Frank Steffel.

Hanning, der auch Vizepräsident Leistungssport beim Deutschen Handball-Bund (DHB) ist, ist beim Hauptstadtklub bereits seit 2005 im Amt.

"Inzwischen gehören wir zu den Topklubs Deutschlands und auch weltweit", sagte Hanning, der nicht lange über ein weiteres Engagement in Berlin nachdenken musste: "Mir macht die Arbeit hier mit meinem Team unglaublich viel Spaß."