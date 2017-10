Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff wechselt nach Ablauf seines Vertrags im Sommer 2019 nach Sky-Informationen vom deutschen Rekordchampion THW Kiel zum polnischen Serienmeister PGE Vive Kielce. Beim Champions-League-Sieger von 2016 erhält der EM-Held angeblich einen Vierjahresvertrag.

Eine offizielle Bestätigung für den Wechsel gab es zunächst nicht. "Wir wissen, dass Kielce und Veszprem Interesse an Andi haben. Aber er hat bei uns einen Vertrag bis 2019", hatte THW-Manager Thorsten Storm zuletzt erklärt.

In wichtigen Spielen bekam beim DHB-Pokalsieger der dänische Nationaltorhüter Niklas Landin öfter den Vorzug gegenüber Wolff, der nach drei Jahren bei der HSG Wetzlar seinen Vertrag in Kiel vor seiner sensationellen Leistung beim deutschen EM-Triumph im Januar 2016 unterschrieben hatte. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen, dass Wolff auch mit seiner Bezahlung in Kiel nicht zufrieden sei.